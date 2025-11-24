- Дата публикации
Тест по ПДД на сложном перекрестке: кто должен проехать первым
Проверьте свои знания правил проезда и узнайте, кто из водителей должен уступить дорогу.
Это задание на знание правил дорожного движения (ПДД) на сложном перекрестке заставляет многих задуматься: у кого приоритет — автомобиля на зеленой стрелке или машины на основном зеленом светофоре.
Задание опубликовал Exist.ua.
Задание касается темы регулировки дорожного движения и правил проезда перекрестков. Нужно определить, какой из водителей должен предоставить преимущество в ситуации, изображенной на схеме.
Варианты ответа:
Водитель синего автомобиля.
Водитель красного автомобиля.
Разбор ситуации
На перекрестке синий автомобиль выполняет поворот налево, тогда как красное авто движется прямо. Согласно знакам приоритета 2.3 «Главная дорога» и 2.1 «Уступить дорогу», красная машина находится на главной дороге, а синяя — на второстепенной.
Впрочем, в данном случае это не имеет значения, поскольку движение регулируется светофором.
Обращаемся к пункту 8.3 ПДД: «Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета».
Синий автомобиль движется на зеленый сигнал основной секции светофора, а красный — на зеленую стрелку в дополнительной секции.
Далее смотрим пункт 16.9 ПДД: «При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений».
Правильный ответ
№2
Напомним, в начале осени в Украине обновили тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена на право управления транспортными средствами. Изменения учитывают актуальные ПДД, обновленные знаки и разметку, а также основы безопасного вождения. Обновление коснулось разделов «Дорожные знаки», «Дорожная разметка» и «Основы безопасного вождения».