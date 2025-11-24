Тест по ПДД на сложном перекрестке: кто должен проехать первым

Тест по ПДД на перекрестке

Это задание на знание правил дорожного движения (ПДД) на сложном перекрестке заставляет многих задуматься: у кого приоритет — автомобиля на зеленой стрелке или машины на основном зеленом светофоре.

Задание касается темы регулировки дорожного движения и правил проезда перекрестков. Нужно определить, какой из водителей должен предоставить преимущество в ситуации, изображенной на схеме.

Варианты ответа:

Водитель синего автомобиля.

Водитель красного автомобиля.

Разбор ситуации

На перекрестке синий автомобиль выполняет поворот налево, тогда как красное авто движется прямо. Согласно знакам приоритета 2.3 «Главная дорога» и 2.1 «Уступить дорогу», красная машина находится на главной дороге, а синяя — на второстепенной.

Впрочем, в данном случае это не имеет значения, поскольку движение регулируется светофором.

Обращаемся к пункту 8.3 ПДД: «Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета».

Синий автомобиль движется на зеленый сигнал основной секции светофора, а красный — на зеленую стрелку в дополнительной секции.

Далее смотрим пункт 16.9 ПДД: «При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений».

Задание по ПДД на перекрестке

Правильный ответ

№2

Напомним, в начале осени в Украине обновили тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена на право управления транспортными средствами. Изменения учитывают актуальные ПДД, обновленные знаки и разметку, а также основы безопасного вождения. Обновление коснулось разделов «Дорожные знаки», «Дорожная разметка» и «Основы безопасного вождения».