Тест с ПДД, который сбивает с толку водителей: кому надо уступить дорогу — легковушке или грузовику
Проверьте, правильно ли вы знаете правило "помехи вправо".
Знать, когда именно нужно уступить дорогу, — один из базовых навыков каждого водителя. Но даже те, кто годами за рулем, иногда путаются в, казалось бы, простых ситуациях.
YouTube-канал "По! Правилам" опубликовал тест, который отлично проверяет знания пунктов ПДД — и заставляет задуматься даже опытных автолюбителей.
В задаче – классическая ситуация на перекрестке:
легковушка и грузовик встречаются на дороге без светофоров и знаков приоритета. Грузовик едет прямо, а желтая легковушка планирует повернуть направо.
Вопрос простой: кто должен уступить дорогу?
Варианты ответов:
Водитель легкового автомобиля;
Водитель грузовика.
На первый взгляд все очевидно — перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, поэтому действует правило «помехи вправо». Соответственно, преимущество имеет желтая легковушка.
Но здесь есть деталь, вводящая в заблуждение многих.
Грузовик двигается с включенным оранжевым проблесковым маячком. Некоторые сразу решают, что это спецтранспорт и у него приоритет. Однако нет.
Согласно пункту 3.6 действующих ПДД, оранжевый маячок не предпочитает двигаться. Он лишь предупреждает о возможной опасности.
Следовательно, в этой ситуации уступить дорогу должен водитель грузовика.
Правильный ответ – второй вариант.
