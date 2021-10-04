TikTok "разорвало" видео с водителем Tesla, который насмехается над владельцами авто с ДВС

TikTok "разорвало" видео с водителем Tesla, который насмехается над владельцами авто с ДВС

Его ролик набрал уже более 1 миллиона просмотров и десятки тысяч лайков.

В TikTok стало очень популярным видео с водителем Tesla, который насмехается над владельцами автомобилей с двигателями внутреннего сгорания из-за топливного кризиса в Великой Британии.

Ролик опубликован пользователем im_tesla.

В коротком видео мужчина паркуется на АЗС на своем электромобиле. Он держит топливный бак в руках и вместе с ним выходит из машины.

Водитель Model 3 говорит, что должен заполнить его за топливного кризиса. Затем он оборачивается, смотрит на свой электрокар и вспоминает, что ему не нужен бензин.

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Ролик уже набрал более 1,3 миллиона просмотров и более 60 000 лайков. Кроме того, он набрал и сотни комментариев, но в них автора видео многие критикуют.

Некоторые пишут, что этот ролик ненужный и владельцу Tesla нужно перестать хвастаться. А один из пользователей предложил специально выключать чужие электрокары от зарядки.

Ранее сообщалось, что в Британии из-за топливного кризиса водители стоят в длинных очередях, дерутся и незаконно сливают бензин.

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