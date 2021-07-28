Только часть деталей: на популярном американском аукционе продают уничтоженный Dodge Charger

Этот экземпляр очень трудно назвать "машиной".

В США выставили на продажу довольно необычный Dodge Charger 2018 выпуска.

Соответствующее объявление появилось на популярном аукционе Copart, который пользуется большим спросом и среди украинцев.

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Отмечается, что когда-то этот Charder приобрели за 51 483 доллара. Однако автомобиль ждала печальная судьба, потому что его разобрали.

Сейчас он не имеет ни двигателя, ни трансмиссии, у него отсутствуют колеса, да и вообще машиной его уже трудно назвать. Также продавец отметил, что ранее автомобиль имел задний привод, а его двигатель — восемь цилиндров. Данных о пробеге нет, но они уже и важны.

copart.com

Сейчас детали от масл-кара никто не забронировал и не поставил на него ставку. Аукцион пройдет 30 июля, поэтому если у вас уже есть Dodge Charder, и ему не хватает некоторых компонентов, стоит поторопиться.

Ранее сообщалось, что на аукцион выставили редкую Honda за 408 тысяч долларов.

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