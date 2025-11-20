Топ-10 самых больших частных автомобильных коллекций в мире: кому принадлежат самые редкие авто

Коллекция авто / © autoevolution.com

Коллекционирование автомобилей давно вышло за рамки хобби и стало миром, где редкие Ferrari, Bugatti и Rolls-Royce стоят в длиннющих частных ангарах, а некоторые автопарки по масштабам напоминают музейные комплексы.

Журналисты Jalopnik собрали десятку самых больших и впечатляющих частных коллекций планеты.

Султан Брунея Хассанал Болкиах - более 7000 автомобилей

Авто Султана Брунея / © Фото из открытых источников

Самая частная коллекция в мире. Она включает более 500 Rolls-Royce, 450 Ferrari, 380 Bentley, 574 Mercedes-Benz, 134 Koenigsegg и сотни уникальных моделей, созданных специально для султана. Коллекция настолько засекречена, что большинство информации о ней базируется на единичных фото и инсайдах.

Марк Пиелох – владелец крупнейшего музея мускул-каров

Марк Пиелох. / © Фото из открытых источников

Американский бизнесмен собрал более 440 автомобилей. Среди них 280 легендарных Mustang, Camaro, Shelby и Corvette. Отдельную часть коллекции составляют 66 Porsche – от современного 911 Dakar до редкого Carrera RS Lightweight 1971 года. Многие машины имеют пробег менее 160 км.

Ральф Лорен – автоколлекция стоимостью более 600 млн долларов

Ральф Лорен. / © Фото из открытых источников

У модельера только около 70 авто, но каждое — раритет. В гараже Лорена стоят Bugatti Type 57SC Atlantic 1938, McLaren F1 LM, Ferrari 250 GTO, LaFerrari и другие драгоценности, собранные как музейные экспонаты мирового уровня.

Шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахайян

Шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахайян. / © Відкритий суд

В его коллекции более 3000 автомобилей. Среди них — гигантский шестиметровый Hummer и серия Mercedes 500SEL, окрашенных во все цвета радуги: семь автомобилей имеют монохромные оттенки, а восьмой объединяет их все. Шейх известен любовью к гигантским и эксцентричным моделям.

Роджер Даддинг – самая большая коллекция классики в Европе

Роджер Даддинг. / © Фото из открытых источников

Британцу принадлежат более 450 автомобилей, включая 24 Aston Martin Lagonda. Его коллекция Studio 434 активно сдается в аренду кино и телесериалам. Это один из самых важных частных архивов британской автоистории.

Майкл Фукс – коллекционер ярких и уникальных цветов

Rolls-Royce Майкла Фукса / © Фото из открытых источников

Американский предприниматель имеет более 150 автомобилей, среди которых 15 Rolls-Royce, окрашенных в собственные фирменные оттенки: Fux Red Candy, Fux White Ghost, Fux Orange Cullinan и другие. В 2023 году он приобрел два электрических Rolls-Royce Spectre, став первым покупателем этой модели у США.

Кен Лингенфельтер - "король Corvette"

Кен Лингенфельтер / © Фото из открытых источников

Коллекция американского тюнера насчитывает более 250 автомобилей, из них около 150 – Corvette разных поколений. Его частный музей в Мичигане площадью более 3700 кв. метров регулярно открывают для благотворительных событий.

Джей Лено – одна из самых известных коллекций мира

Джей Лено / © Фото из открытых источников

Бывший телеведущий собрал 181 автомобиль и десятки мотоциклов. В его гараже есть все: паровые машины начала ХХ века, классические спортивные автомобили и уникальный EcoJet с реактивным двигателем. Значительную часть авто Лено восстанавливает лично.

Ник Мэйсон — легенда Pink Floyd из Ferrari 250 GTO

Ник Мэйсон / © Фото из открытых источников

Мейсон владеет коллекцией редких Ferrari, включая культовый 250 GTO 1962 года. Он единственный музыкант, попавший в Автомобильный Зал славы. В его автопарке есть и уникальный Panhard Et Levassor 1901 года, на котором он смело уходит даже в долгие поездки.

Ион Цериак – румынский миллиардер и коллекционер со вкусом

Royce Phantom IV / © Фото из открытых источников

Экс-теннисист Ион Цериак собрал более 350 автомобилей: от Ferrari F40 и Mercedes SLR Stirling Moss до двух Rolls-Royce Phantom IV, создававшихся только для монархов. В румынском городе Отопень выставлена половина его коллекции, включая Aston Martin Lagonda 1976 года, Porsche 918 Spyder и другие редкие модели.