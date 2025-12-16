Топ-5 кроссоверов с почти "вечными" двигателями: какие авто выбирают на вторичном рынке

Кроссовер / © suv.fiat.com.br

На вторичном рынке кроссоверов ресурс двигателя часто определяет, станет ли автомобиль выгодной покупкой или постоянным источником затрат.

По данным Consumer Reports, поломки силовых агрегатов являются самыми дорогими для автовладельцев старше 7–10 лет.

Эксперты отмечают, что не все современные моторы все равно хорошо "стареют". Некоторые агрегаты работают стабильно до 150–200 тыс. км, после чего начинается цепь дорогих ремонтов. В то же время, существуют моторы, способные преодолевать 300–500 тыс. км без капитального вмешательства.

1. Toyota RAV4 (2.0 и 2.5 бензин, серия 2AR-FE, Dynamic Force)

Toyota RAV4 / © newsroom.toyota.co

Toyota традиционно лидирует в рейтингах надежности. Двигатели серии 2AR-FE известны простотой конструкции и низким уровнем серьезных дефектов. По данным TÜV Report, RAV4 имеет один из самых низких показателей моторных отказов среди автомобилей 8–12 лет.

Реальный ресурс: 350–500 тыс. км при регулярном ТО.

2. Honda CR-V (2.0 и 2.4 i-VTEC, серия K)

Honda CR-V / © Associated Press

Двигатели серии K20/K24 в рейтингах JD Power признаны одними из самых надежных. CR-V редко нуждается в серьезном ремонте даже после 10 лет эксплуатации. Преимущество – атмосферный мотор без турбины с проверенным ресурсом.

3. Lexus RX (3.5 V6 2GR-FE)

Lexus RX

Премиальное подразделение Toyota обеспечивает высокую надежность. Мотор 2GR-FE преодолевает более 400 тыс. км без капремонта. По данным JD Power, Lexus RX входит в число лидеров по минимальному количеству серьезных неисправностей двигателя.

Минус: более высокие цены на обслуживание.

4. Mazda CX-5 (2.0 и 2.5 Skyactiv-G)

Mazda CX-5 / © motor1.com

Skyactiv-G сочетает экономичность и выносливость. TÜV Report фиксирует низкий уровень моторных отказов в возрастной группе 6–10 лет. Мотор не имеет типичных "болезней" турбомоторов и хорошо переносит большие пробеги.

Реальный ресурс: 300–400 тыс. км без серьезных вмешательств.

5. Subaru Forester (2.0 атмосферный, FB20)

Subaru Forester

Атмосферные двигатели Subaru надежнее турбоверсии. Forester ценится за простую механику и стабильную работу. Ключевое условие – контроль уровня масла и регулярное ТО.

Украинский контекст

По данным вторичного рынка AUTO.RIA, Toyota RAV4, Honda CR-V и Mazda CX-5:

Чаще всего продаются с пробегом более 300 тыс. км;

Реже имеют отметку "двигатель после капремонта";

Сохраняют высокую ликвидность даже в 10–12-летнем возрасте.

Украинские СТО подтверждают: большинство серьезных моторных проблем возникает не из-за конструкции, а из-за нарушения регламента обслуживания.

Вывод

"Вечных" двигателей не существует, но есть агрегаты, чья надежность подтверждена статистикой. Такие моторы позволяют владельцам годами ездить без страха капитального ремонта даже на украинских дорогах.

К слову, издание Consumer Reports составило рейтинг самых надежных автомобилей 2025 года, подчеркивая, что надежность является ключевым фактором безопасности и помогает сэкономить на ремонте. Оценка базировалась на нескольких факторах, включая результаты краш-тестов. Лидерами рейтинга стали японские бренды.