ТОП-5 подержанных авто, которые тратят больше всего бензина: на что жалуются владельцы в 2025 году

Горючее / © Unsplash

Цены на горючее 2025 года выросли настолько, что экономичность стала одним из главных критериев при выборе авто. Но на вторичном рынке до сих пор есть модели, даже в спокойном городском режиме сжигают от 12 до 20 литров бензина.

Редакция SUVNews собрала пять самых "прожорливых" подержанных авто, которые чаще всего разочаровывают владельцев расходом топлива.

1. Toyota Land Cruiser 100/200 (4.7 V8)

Toyota Land Cruiser / © motor1.com

Реальный расход: 18–25 л в городе

Бензиновый 4.7 V8 – один из самых прожорливых моторов в своем классе. Большая масса, постоянный полный привод и устаревшее впрыск делают свое. В пробках показатели могут превышать 25 литров.

2. BMW X5 (E70) - 4.8i / 4.4 V8

BMW X5

Реальный расход: 16–22 л

Мощный, динамичный — и очень аппетитный. Старые моторы N62/N63 потребляют много даже на трассе, а ремонт таких двигателей и коробок – дорогой. Consumer Reports относит эти модели к самым дорогим во владении.

3. Jeep Grand Cherokee - 3.7 V6 / 4.7 V8

Jeep Grand Cherokee / © Jeep.com

Реальный расход: 15–20 л

Американская классика с моторами старого образца и неэффективной коробкой. Высокая масса и слабая аэродинамика съедают горючее так же активно, как и сам двигатель. ADAC неоднократно ставил эти модели в список самых "прожорливых".

4. Lexus RX 350 (2009–2015)

Lexus RX 350

Реальный расход: 14–18 л

Комфортный и надежный, но не экономный. В городских пробках RX легко выходит на 18–20 литров. Износ коробки или катализатора поднимает расход еще выше.

5. Mitsubishi Pajero 3.8 V6

Mitsubishi Pajero / © kolesa.ru

Реальный расход: 18–22 л

Полный привод в постоянном режиме, рамная конструкция и атмосферный V6 делают его одним из самых прожорливых SUV. WhatCar? неоднократно включал Pajero в антирейтинг по расходу топлива.

Почему эти авто особенно проблемны в Украине.

Городские пробки и короткие поездки повышают расход на 30–40%.

Бензин дорожает, а эти авто легко "съедают" 20-25 л/100 км.

Высокий пробег (часто 200–350 тыс. км) означает изношенные системы и дополнительные +2–4 л к расходу.

Дефицит оригинальных запчастей (особенно для американцев) еще больше усугубляет ситуацию.

Вывод

Эти модели нельзя назвать плохими – они комфортны, надежны и статусны. Но для тех, кто хочет экономить на топливе, в 2025-2026 годах они станут настоящим финансовым вызовом.

Более экономные альтернативы:

Toyota RAV4 2.0, Honda CR-V 2.0, Mazda CX-5 2.5, Kia Sportage 2.0, Nissan Qashqai 2.0.