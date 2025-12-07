- Дата публикации
Категория
Авто Мир
Время на прочтение
2 мин
ТОП-5 подержанных авто, которые тратят больше всего бензина: на что жалуются владельцы в 2025 году
Узнайте, какие подержанные авто в Украине в 2025 году потребляют больше топлива и почему они не подходят для города.
Цены на горючее 2025 года выросли настолько, что экономичность стала одним из главных критериев при выборе авто. Но на вторичном рынке до сих пор есть модели, даже в спокойном городском режиме сжигают от 12 до 20 литров бензина.
Редакция SUVNews собрала пять самых "прожорливых" подержанных авто, которые чаще всего разочаровывают владельцев расходом топлива.
1. Toyota Land Cruiser 100/200 (4.7 V8)
Реальный расход: 18–25 л в городе
Бензиновый 4.7 V8 – один из самых прожорливых моторов в своем классе. Большая масса, постоянный полный привод и устаревшее впрыск делают свое. В пробках показатели могут превышать 25 литров.
2. BMW X5 (E70) - 4.8i / 4.4 V8
Реальный расход: 16–22 л
Мощный, динамичный — и очень аппетитный. Старые моторы N62/N63 потребляют много даже на трассе, а ремонт таких двигателей и коробок – дорогой. Consumer Reports относит эти модели к самым дорогим во владении.
3. Jeep Grand Cherokee - 3.7 V6 / 4.7 V8
Реальный расход: 15–20 л
Американская классика с моторами старого образца и неэффективной коробкой. Высокая масса и слабая аэродинамика съедают горючее так же активно, как и сам двигатель. ADAC неоднократно ставил эти модели в список самых "прожорливых".
4. Lexus RX 350 (2009–2015)
Реальный расход: 14–18 л
Комфортный и надежный, но не экономный. В городских пробках RX легко выходит на 18–20 литров. Износ коробки или катализатора поднимает расход еще выше.
5. Mitsubishi Pajero 3.8 V6
Реальный расход: 18–22 л
Полный привод в постоянном режиме, рамная конструкция и атмосферный V6 делают его одним из самых прожорливых SUV. WhatCar? неоднократно включал Pajero в антирейтинг по расходу топлива.
Почему эти авто особенно проблемны в Украине.
Городские пробки и короткие поездки повышают расход на 30–40%.
Бензин дорожает, а эти авто легко "съедают" 20-25 л/100 км.
Высокий пробег (часто 200–350 тыс. км) означает изношенные системы и дополнительные +2–4 л к расходу.
Дефицит оригинальных запчастей (особенно для американцев) еще больше усугубляет ситуацию.
Вывод
Эти модели нельзя назвать плохими – они комфортны, надежны и статусны. Но для тех, кто хочет экономить на топливе, в 2025-2026 годах они станут настоящим финансовым вызовом.
Более экономные альтернативы:
Toyota RAV4 2.0, Honda CR-V 2.0, Mazda CX-5 2.5, Kia Sportage 2.0, Nissan Qashqai 2.0.