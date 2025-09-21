Топ подержанных авто, которые не проедут и 5 000 км: рейтинг наиболее часто выходящих из строя марок

ТОП подержанных авто, которые не проедут и 5 тысяч км / © Associated Press

Реклама

Самые проблемные авто: какие машины ломаются еще до 5 тысяч км пробега

Об этом пишет «Автотема» со ссылкой на сервис GetHelp.pl.

Эксперты исследовали отзывы автовладельцев, которые приобрели подержанные машины во время летнего сезона и активно ими пользовались. Аналитика показала: многие известные бренды оказались чрезвычайно ненадежными.

Реклама

Эксперты отмечают, что больше жалоб владельцы подают в первый месяц после покупки (33%) или после прохождения только 1 000 км (26%). В общей сложности 61% всех неисправностей происходит еще до отметки в 5000 км пробега.

Чаще проблемы возникают из:

двигателями (15% всех поломок),

системами кондиционирования и отопления (14%),

элементами, отвечающими за нейтрализацию выхлопных газов (13%).

Топ-10 ненадежных марок по количеству поломок

Alfa Romeo — 71% случаев;

Mini — 60%;

Fiat — 44%;

Opel — 44%;

Audi — 44%;

Mitsubishi — 44%;

Mercedes-Benz — 43%;

BMW — 42%;

Volkswagen — 41%;

DS — 40%.

Абсолютным «лидером антирейтинга» стала Alfa Romeo — из 100 проданных машин неисправными оказались 71.

Напомним, в Киеве под открытым небом простаивает суперкар стоимостью в трехкомнатную квартиру - уникальный Maserati Quattroporte. Возможно, владелец не смог его удерживать. Оставленный автомобиль с двигателем от Ferrari может стать иллюстрацией того, как мечта превращается в ужас.