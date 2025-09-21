ТСН в социальных сетях

Топ подержанных авто, которые не проедут и 5 000 км: рейтинг наиболее часто выходящих из строя марок

Топ-10 ненадежных марок по количеству поломок.

Вера Хмельницкая
Топ подержанных авто, которые не проедут и 5 000 км: рейтинг наиболее часто выходящих из строя марок

ТОП подержанных авто, которые не проедут и 5 тысяч км / © Associated Press

Самые проблемные авто: какие машины ломаются еще до 5 тысяч км пробега

Об этом пишет «Автотема» со ссылкой на сервис GetHelp.pl.

Эксперты исследовали отзывы автовладельцев, которые приобрели подержанные машины во время летнего сезона и активно ими пользовались. Аналитика показала: многие известные бренды оказались чрезвычайно ненадежными.

Эксперты отмечают, что больше жалоб владельцы подают в первый месяц после покупки (33%) или после прохождения только 1 000 км (26%). В общей сложности 61% всех неисправностей происходит еще до отметки в 5000 км пробега.

Чаще проблемы возникают из:

  • двигателями (15% всех поломок),

  • системами кондиционирования и отопления (14%),

  • элементами, отвечающими за нейтрализацию выхлопных газов (13%).

Топ-10 ненадежных марок по количеству поломок

  • Alfa Romeo — 71% случаев;

  • Mini — 60%;

  • Fiat — 44%;

  • Opel — 44%;

  • Audi — 44%;

  • Mitsubishi — 44%;

  • Mercedes-Benz — 43%;

  • BMW — 42%;

  • Volkswagen — 41%;

  • DS — 40%.

Абсолютным «лидером антирейтинга» стала Alfa Romeo — из 100 проданных машин неисправными оказались 71.

Напомним, в Киеве под открытым небом простаивает суперкар стоимостью в трехкомнатную квартиру - уникальный Maserati Quattroporte. Возможно, владелец не смог его удерживать. Оставленный автомобиль с двигателем от Ferrari может стать иллюстрацией того, как мечта превращается в ужас.

