Топ подержанных авто, которые не проедут и 5 000 км: рейтинг наиболее часто выходящих из строя марок
Топ-10 ненадежных марок по количеству поломок.
Самые проблемные авто: какие машины ломаются еще до 5 тысяч км пробега
Об этом пишет «Автотема» со ссылкой на сервис GetHelp.pl.
Эксперты исследовали отзывы автовладельцев, которые приобрели подержанные машины во время летнего сезона и активно ими пользовались. Аналитика показала: многие известные бренды оказались чрезвычайно ненадежными.
Эксперты отмечают, что больше жалоб владельцы подают в первый месяц после покупки (33%) или после прохождения только 1 000 км (26%). В общей сложности 61% всех неисправностей происходит еще до отметки в 5000 км пробега.
Чаще проблемы возникают из:
двигателями (15% всех поломок),
системами кондиционирования и отопления (14%),
элементами, отвечающими за нейтрализацию выхлопных газов (13%).
Топ-10 ненадежных марок по количеству поломок
Alfa Romeo — 71% случаев;
Mini — 60%;
Fiat — 44%;
Opel — 44%;
Audi — 44%;
Mitsubishi — 44%;
Mercedes-Benz — 43%;
BMW — 42%;
Volkswagen — 41%;
DS — 40%.
Абсолютным «лидером антирейтинга» стала Alfa Romeo — из 100 проданных машин неисправными оказались 71.
