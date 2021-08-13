Toyota и Lego создали полноразмерную управляемую машину с 480 000 деталей

Она может ездить, и имеет для этого двигатель и руль

Toyota Gazoo Racing и Lego создали полноразмерную модель GR Supra в честь ее 35-летия.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Модель из конструктора назвали Lego Supra. Для нее использовали 480 000 деталей, хотя колеса, шины и эмблема на капоте были созданы отдельно. Это авто также имеет рабочие фары и дневные ходовые огни.

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Интерьер также почти полностью сделан из Lego. Центральная консоль, панель приборов и даже пассажирское сиденье — все сделано из пластиковых блоков. Однако сиденья водителя, руль и клапан датчиков взяли с настоящей машины.

Lego Supra даже может ездить. Под пластиковым капотом конечно нет рядного двигателя Mk5 Supra, но конструкторы Lego выбрали электродвигатель с аккумулятором.

Отметим, что это не первый раз Lego создало полноразмерное авто. Ранее компания сотрудничала с McLaren, Lamborghini, Bugatti и Toyota. Все они, как и этот Lego GR Supra, не продаются, но Lego предлагает миниатюрную версию того же автомобиля за 20 долларов.

Ранее сообщалось, что спортивный автомобиль Honda Civic Type R воссоздали в реальную величину с конструктору Lego.

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