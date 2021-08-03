Toyota представила небольшой и стильный коммерческий автомобиль

Yaris ECOVan получил гибридную силовую установку

Toyota представили новый гибридный коммерческий автомобиль Yaris Hybrid ECOVan.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Модель присоединилась к линейке Yaris, в которую входят Yaris Cross и GR Yaris. Новинка предназначена для перевозок по городу и доставки "последней мили" (например, от склада до покупателя).

Авто основано на новом Yaris, который представили в прошлом году. Главные изменения в ECOVan сделали внутри. Задних сидений больше нет, а вместо них установили деревянный пол с резиновым ковриком. Также в салоне теперь есть перегородка между передними сиденьями и грузовым отсеком.

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Кроме того, установили крючки для крепления груза, которого автомобиль может перевозить до 720 литров. Обычный Yaris может вместить всего 286 литров груза.

Внешне крошечный хэтчбек ECOVan остается идентичным стандартной версии, хотя есть возможность добавить заднее стекло с виниловым покрытием.

Под капотом модель получила гибридную систему, состоящую из 1,5-литрового трехцилиндрового бензинового агрегата, электродвигателя и небольшого аккумулятора. Общая мощность — 116 лошадиных сил и 141 Ньютон-метр крутящего момента. Новинка может похвастаться показателем расхода топлива 4,3 литра на 100 километров.

Хэтчбек доступен в двух вариантах: Business Plus и Active Tech, которые оснащены разным оборудованием. Однако оба варианта стандартно поставляются с Toyota Safety Sense, климат-контролем, датчиками дождя, 15-дюймовыми дисками, автоматическим дальним светом и 7,0-дюймовой информационно-развлекательной системой с Apple CarPlay и Android Auto.

Пока Yaris ECOVan доступен только в Испании, но вполне вероятно, что Toyota предложит крошечного коммерческого автомобиля остальной Европе.

toyota-global.com

Ранее сообщалось, что Toyota, вероятно, разрабатывает дизель-электрический гибридный силовой агрегат.

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