Toyota представила особую версию своего популярного автомобиля

Ему обновили дизайн и добавили два новых силовых агрегата.

Toyota представила новую версию седана Corolla, которая называется Nürburgring.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Автомобиль создали для таиландского рынка. Его выпуск посвящен тому, что специально подготовленная Corolla второй год подряд победила в гонке "24 часа Нюрбургринга".

Дизайн модели был вдохновлен гоночным авто, что придало новые решетку радиатора и бампер. Также установлены боковые юбки, спойлер на багажнике и обновленный задний бампер с диффузором.

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Версия Nürburgring получила атмосферный двигатель объемом 1,8 л мощностью 138 л.с. и гибридную установку с 1,8-литровым бензиновым агрегатом на 121 л.с. В обоих случаях мощность передается на переднюю ось через бесступенчатую коробку передач.

Toyota предлагает также набор спортивных пружин и коробку управления дроссельной заслонкой, которая оптимизирует ее реакцию и ускорение.

Corolla Nürburgring уже продается в Таиланде. Версия с ДВС стоит 28 499 долларов США, а гибридная — от 27 760 до 32 490 долларов.

carscoops.com

Ранее сообщалось, что популярный гибрид Toyota может начать ездить на водороде.

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