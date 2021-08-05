Toyota приняла решение отказаться от флагманского седана

Модель сходила с конвейера в течение 26 лет.

Компания Toyota приняла решение снять с производства культовый седан — Avalon.

Об этом сообщает Autoweek.

Отмечается, что производство Toyota Avalon будет прекращено после 2022 модельного года. В то же время в официальном заявлении американской прессе по этому поводу японский автопроизводитель обрадовал потенциальную аудиторию, заявив, что Toyota не отказывается от седанов и готовит новые продукты.

Седан продается в США и Китае. Пик популярности модели давно прошел, а текущий объем продаж не стимулирует компании работать над обновлением.

Дело в том, что поставщики ожидали рестайлинга Avalon во второй половине следующего года, но его, как выяснилось, не будет — руководство Toyota решило, что тратиться на обновление мало популярной модели нет смысла.

Также читайте Toyota рассказала, какие новые авто подходят разным знакам зодиака

Пик продаж Toyota Avalon в США пришелся на 2000 год, когда, по данным ресурса CarSalesBase, было реализовано 104 078 экземпляров этой модели — более японский седан ни разу стотысячную отметку в США не преодолевал. Avalon пятого поколения в первый полный год продаж (в 2019-м, прим.) разошелся тиражом 27 767, в 2020-м спрос упал до 18 421 экземпляров. За первую половину 2021-го американские дилеры продали 10 328 Toyota Avalon.

Нынешнее пятое поколение Toyota Avalon на модульной платформе GA-K дебютировало относительно недавно, в январе 2018 года, а "первый" Avalon увидел свет в 1994-м. Все эти годы Avalon был, по сути, более крупной и более оснащенной версией Toyota Camry, то есть всегда имел базовый передний привод и поперечное расположение силового агрегата.

Ранее рассказывалось о том, что Toyota может расширить линейку моделей благодаря новому двигателю.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку