Toyota рассказала, какие новые авто подходят разным знакам зодиака

Автопроизводитель предложил выбирать для себя машину в необычный способ.

Toyota обнародовала список своих новых автомобилей, которые соответствуют определенным знакам зодиака.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Начинается рейтинг с Водолеев — тех, кто родился в период с 20 января по 18 февраля. Toyota отмечает, что эти люди "любят независимость и редко идут за толпой" и "тянутся как к городу, так и к сельской местности", следовательно, им идеально подходит Yariss Cross.

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Дальше — Рыбы (19 февраля — 20 марта), люди, которые не боятся принять новые идеи, что делает их идеально подходящими для водородной модели Mirai. Овен (21 марта — 19 апреля) лучше будет чувствовать себя за рулем нового GR 86.

Если вы Телец (20 апреля — 20 мая), гибридные спортивные Corolla подойдут вам лучше всего, тогда как Близнецам (21 мая — 21 июня) было бы лучше с Aygo. Между тем, Highlander должен быть идеальным для Раков (21 июня — 22 июля), а Львам (23 июля — 22 августа) надо ездить на горячем хэтчбеке GR Yaris, поскольку "их идеальный автомобиль мощный и неординарный".

Девам (23 августа — 22 сентября) подойдет Hilux, а Весам (23 сентября — 22 октября) bZ4X. Для Скорпионов (23 октября — 21 ноября) создана C-HR GR Sport, Стрельцам (22 ноября — 21 декабря) будет хорошо в новом Land Cruiser, а гибридный RAV4 идеальный для Козерогов (22 декабря — 19 января).

carscoops.com

Ранее сообщалось, что новый внедорожник Land Cruiser вызвал ажиотаж на японском рынке.

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