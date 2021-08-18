Toyota в одной из стран прекратила производство сразу двух известных моделей

Всему виной конкуренция и, как следствие, отсутствие спроса.

Компания Toyota официально прекратила производство моделей Camry и Prius на рынке Бразилии.

Об этом сообщает Motor1.

Автомобили Toyota Camry и Prius практически забыли на рынке Бразилии. За весь год никто не приобрел большой седан. Гибридный Prius был вынужден столкнуться с серьезной конкуренцией в лице Corolla и Corolla Cross. Теперь произошло то, что ожидалось: пара больше не предлагается в Бразилии и больше не указана на сайте автопроизводителя.

Последняя большая перемена для Toyota Camry произошла в конце 2017 года, когда модель получила новое поколение. Однако в последние дни на сайте бразильского офиса бренда он уже предлагался в единственном доступном исполнении XLE.

В этой версии Camry имел под капотом атмосферный двигатель V6 3.5, который способен развивать 310 л.с. мощности в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Седан Toyota имел 3-х зонный кондиционер, 7 подушек безопасности, светодиодные фары и даже шторки на задние окна с электроприводом.

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Первый гибрид в истории Toyota в Бразилии также недавно исчез с сайта марки. Поскольку Corolla получила гибридную версию с той же силовой установкой, ее более противоречивый дизайн и более высокая цена означали, что ее продажи не пойдут вверх. В 2021 году, до июля, у модели было всего 3 проданные машины. Как и у гибридных Corolla и Corolla Cross, в Prius был двигатель внутреннего возгорания объемом 1,8 литра, который работал вместе с электрическим и они суммарно выдавали 122 л.с. мощности.

Несмотря на неблагоприятный климат, связанный с прекращением производства Camry и Prius в Бразилии, национальный подразделение Toyota заявляет, что изучает возможность их возвращения на рынок Бразилии.

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