Toyota может расширить линейку моделей благодаря новому двигателю: что известно

Toyota может расширить линейку моделей благодаря новому двигателю: что известно

Такая силовая установка могла бы быть достаточно эффективной

Компания Toyota, вероятно, разрабатывает дизель-электрический гибридный силовой агрегат.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Автопроизводитель планирует как можно быстрее расширить количество автомобилей с гибридным оборудованием. Ожидается, что все машины Toyota будут гибридами, включая микроавтобусы, легкие грузовики и коммерческие транспортные средства.

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Поэтому модели с дизельными установками могут оказаться среди них. Вероятно, такой агрегат установят на внедорожники и коммерческие авто.

Дизельный гибридный силовой агрегат мог бы быть достаточно эффективным и с хорошим крутящим моментом. Например, Land Cruiser с такой установкой может найти многих сторонников.

Однако информация об этом поступила из источников, поэтому стоит ожидать официальные подтверждения от компании. Спрос на гибридные авто постоянно растет во всем мире, поэтому производители могут попробовать добавить к ним дизели.

Ранее сообщалось, что Toyota выступила категорически против перехода на электромобили.

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