Три кроссовера Honda 2023 модельного года уже успели разбить и выставить на аукцион: фото

Сразу три экземпляра нового кроссовера Honda HR-V 2023 модельного года серьезно пострадали в авариях и их выставили на продажу.

Отметим, что кроссовер Honda HR-V 2023 модельного года представили совсем недавно, а на рынок США новинка вышла чуть больше месяца назад.

Впрочем, сразу три автомобиля этой модели уже успели разбить и выставить на популярный среди украинцев аукцион IAAI, передает Carscoops.

Так, один из них проехал всего 198 км, прежде чем попасть в аварию. Это версия Sport, окрашенная в белый цвет. Удар пришелся на правую сторону. У кроссовера сильно поврежден передний бампер, погнут капот, оторвана колесная арка и треснула фара. В салоне сработала подушка безопасности.

Фото: iaai.com

Второй HR-V – это окрашенная в синий цвет версия EX-L с пробегом 528 км. Как и у предыдущей машины, у этого экземпляра повреждена одна сторона, но на этот раз водительская. Как видно из фото, замены требуют бампер, капот, левая фара и крыло.

Фото: iaai.com

Наиболее пострадавшей из представленных на IAAI является белая Honda HR-V в версии EX-L. Согласно информации, указанной в листинге, автомобиль был вовлечен в масштабную аварию и опрокинулся. У него повреждены практически все кузовные панели, разбиты ветровые стекла, оторваны оба зеркала заднего вида и передняя подвеска. Кроме того, у кроссовера не работает приборная панель и мультимедиа.

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