Три премиальных бренда альянса Stellantis перейдут на электрические авто

Скоро мир увидит электрокары от Alfa Romeo.

Альянс Stellantis объявил, что Lancia, Alfa Romeo и DS начнут выпускать электрические автомобили.

Об этом сообщает сайт La Tribune.

Три премиальных бренда начнут свою электрификацию уже в ближайшие годы. В 2024-м первыми это сделает DS. Тогда они начнут выпускать электрокары, но у них еще останутся автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

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Lancia полностью перестанет выпускать автомобили с ДВС в 2026-м, а через год – и Alfa. Однако последняя будет продавать полностью электрические авто только на основных рынках (Европа, Северная Америка, Китай).

К 2025 году альянс планирует инвестировать в электрификацию своих марок 30 миллиардов евро. Opel должен перейти на электрокары до 2028 года, Fiat — до 2030-го, а Abarth начнет отказываться от ДВС с 2024 года.

В течение следующих двух лет Stellantis добавит к своему ассортименту 11 электромобилей. К 2025 году в Европе и США они планируют продавать 55 полностью электрических авто.

Напомним, что руководство Stellantis, в который входят 14 автомобильных брендов, сообщило, что к 2030 году 70% их продаж в Европе и более 40% продаж на рынке США будут приходиться на автомобили с низким уровнем вредных выбросов.

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