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Три премиальных бренда альянса Stellantis перейдут на электрические авто

Три премиальных бренда альянса Stellantis перейдут на электрические авто

Associated Press

Скоро мир увидит электрокары от Alfa Romeo.

Альянс Stellantis объявил, что Lancia, Alfa Romeo и DS начнут выпускать электрические автомобили.

Об этом сообщает сайт La Tribune.

Три премиальных бренда начнут свою электрификацию уже в ближайшие годы. В 2024-м первыми это сделает DS. Тогда они начнут выпускать электрокары, но у них еще останутся автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Lancia полностью перестанет выпускать автомобили с ДВС в 2026-м, а через год – и Alfa. Однако последняя будет продавать полностью электрические авто только на основных рынках (Европа, Северная Америка, Китай).

К 2025 году альянс планирует инвестировать в электрификацию своих марок 30 миллиардов евро. Opel должен перейти на электрокары до 2028 года, Fiat — до 2030-го, а Abarth начнет отказываться от ДВС с 2024 года.

В течение следующих двух лет Stellantis добавит к своему ассортименту 11 электромобилей. К 2025 году в Европе и США они планируют продавать 55 полностью электрических авто.

Напомним, что руководство Stellantis, в который входят 14 автомобильных брендов, сообщило, что к 2030 году 70% их продаж в Европе и более 40% продаж на рынке США будут приходиться на автомобили с низким уровнем вредных выбросов.

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