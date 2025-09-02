Три способа, как избежать эвакуации авто: что следует знать водителям

Три способа избежать эвакуации авто: что следует знать водителям / © УНИАН

Многие украинские водители знакомы с ситуацией, когда припаркованный автомобиль исчезает и оказывается на штрафплощадке. Возврат машины — это всегда время, нервы и финансовые затраты. Поэтому некоторые ищут необычные способы во избежание эвакуации.

Патрульный рассказал о трех наиболее распространенных методах, которые используют водители:

Оставить пассажира в салоне. Это самый простой способ, ведь по закону эвакуация запрещена, если в автомобиле есть кто-то. Использование цепи. Водители прикрепляют цепь с замком к колесу и к неподвижному объекту, например столб или дерево. Хотя полиция может его перекусить, это случается очень редко. Антиэвакуаторы. Это специальные стальные устройства, блокирующие колеса. Их часто можно увидеть возле бизнес-центров, где мало парковочного места.

Важно отметить, что распространенный миф об «выкрученном руле» больше не работает. Современные эвакуаторы способны поднять автомобили, несмотря на любое положение колес.

Эксперты отмечают, что любые уловки не освобождают от ответственности за нарушение правил. Лучший способ избежать проблем — всегда парковаться правильно и соблюдать закон.

