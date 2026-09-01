Ценопад на подержанные авто в Европе: почему они дешевеют и что с того украинцам

Автомобиль Volkswagen / © pexels.com

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Оптовые цены на подержанные автомобили в Европе заметно просели из-за отсутствия прежнего дефицита и сезонного влияния. Для украинских импортеров и покупателей это открывает новые возможности, хотя валютные колебания частично могут нивелировать выгоду.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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По данным августовского отчета B2B-платформы AUTO1 Group, оптовые цены на автомобили в Европе снизились до отметки 136,4. По сравнению с июлем стоимость машин снизилась почти на 2%, а годовое падение превысило 3%. В то же время, в течение первых восьми месяцев года ценовая динамика фактически стабилизировалась.

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Одним из ключевых факторов удешевления стало насыщение автомобильного рынка предложениями, из-за чего дефицит, характерный для предыдущих периодов, исчез.

Сезон отпусков тоже отразился на ситуации: летом оптовые продавцы были вынуждены корректировать цены, чтобы поддерживать высокий оборот складских запасов.

Для украинских импортеров и частных покупателей это создало возможность приобретать популярные модели по более низкой стартовой цене. Удешевление автомобилей на европейском рынке одновременно усиливает позиции машин с ЕС в конкуренции с транспортом с американских аукционов и новыми электромобилями китайского производства.

Впрочем, украинские потребители не обязательно ощутят аналогичное снижение цен. Укрепление евро отчасти нивелирует эффект от удешевления автомобилей в Европе. Из-за валютного фактора уменьшение закупочной стоимости в первую очередь может увеличивать маржу импортеров, а не напрямую снижать цену для конечного покупателя.

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К слову, в Украине распространились мошеннические схемы при покупке авто через Интернет, поэтому МВД призвало не посылать никаких задатков или полных сумм до личного досмотра машины и сверки документов. Аферисты чаще всего привлекают жертв фейковыми объявлениями о срочной продаже из-за выезда за границу или однодневными скидками, давя на эмоции.

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