Тысяча километров на одном заряде: Huawei удивил первым электромобилем

Новинка также получила хороший кузов и безумную оптимизацию.

Китайский технический гигант Huawei представил свой первый электрокар Avatr 11 .

Об этом сообщает Autohome.

Так, в его разработке приняли участие еще две компании Changan и CATL. Последняя именно отвечает за разработку мощной батареи.

Пока зрителям показали предсерийный вариант Avatr 11, но почти ничем не отличающийся от серийного авто. Новые электрокары будут выпускаться на мощностях компании Changan. Кстати, кузова первых кроссоверов уже сварены, а полномасштабное производство начнется во втором квартале 2022 года.

Так что же столь интересного в новой "электричке" от китайцев? Самая первая фишка – это безумная батарея емкостью 200 кВт/ч, которая позволит электрокару проехать на одном заряде тысячу километров. С такими характеристиками, Avatr 11 с легкостью сможет конкурировать с Tesla Model S, которая после глобальной ревизии начала проезжать на одном заряде, теперь уже скромные 560 километров.

consumer.huawei.com

Инженеры очень много времени уделили аэродинамике авто. Новинка получила тонкие узкие фары и фонари, маленькое заднее стекло и выдвижные дверные ручки.

Конечно, до официального запуска в серию, технические характеристики рассекречены частично. К примеру, стало известно, что Avatr 11 до первой сотни разгоняется за четыре секунды, а это очень неплохой показатель, для автомобиля с такими габаритами. Также, электромобиль получит автопилот и много приятных опций.

Конечно Huawei не первый производитель техники, презентовавший собственный автомобиль. До них это делали такие гиганты, как Foxconn (производитель iPhone), а также Xiaomi.

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