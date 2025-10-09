У "Дії" появится новая услуга: облегчат жизнь водителям

"Дія" открывает новую функцию для водителей / © Pixabay

Реклама

В приложении государственных услуг «Дія» планируют запустить новые водительские услуги. В частности, украинцы смогут управлять своими номерными знаками онлайн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

Там отметили, что водители смогут управлять своими номерными знаками без посещения сервисных центров МВД.

Реклама

Кроме того, такая услуга позволит через «Дію» оставить свои номерные знаки после перерегистрации транспорта или замены техпаспорта, а затем закрепить их за новым.

Ранее нужно было ехать в сервисный центр МВД, чтобы оставить там номерной знак на хранение.

Следовательно, для водителей будут доступны в «Дії» следующие услуги:

Просматривать сохранение номерных знаков, замена их и продление срока

Бронирование номеров и выбор нужной комбинации из своего «запаса» для нового автомобиля

Ранее мы писали о том, когда водителя могут лишить прав за телефонные разговоры за рулем. Больше читайте в новости.