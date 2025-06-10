Uber вводит беспилотные авто: люди будут ездить в такси без водителя

Автономные авто

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Uber и Wayve начинают тестировать полностью беспилотные автомобили на дорогах Лондона. Это важный шаг в развитии автономного вождения, поскольку испытания пройдут в сложной городской среде.

Об этом сообщает Interfax-Украина.

Сотрудничество с правительством и вызовы лондонских дорог

Для запуска тестов Wayve и Uber будут сотрудничать с правительством Великобритании и организацией Transport for London, отвечающей за транспортную систему города. Это партнерство необходимо для получения всех необходимых разрешений.

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Как отмечают компании в своем прессрелизе, Лондон и другие города Великобритании представляют собой уникальную и сложную среду для вождения. Его дорожная планировка и правила дорожного движения существенно отличаются от условий в США, где до сих пор проводилось большинство глобальных испытаний. Это означает, что опыт, полученный в Великобритании, станет очень ценным для адаптации технологии автономного вождения к использованию в городах по всему миру.

Сроки запуска и перспективы

Точный срок начала испытаний пока не разглашается, однако компании обещают предоставить более подробную информацию в ближайшие месяцы. Министр транспорта Великобритании Гейди Александер подчеркнула, что правительство активно поддерживает запуск пилотных проектов беспилотных автомобилей, нацеливаясь весной 2026 года для их полноценного старта.

На фоне этих новостей, акции Uber демонстрируют положительную динамику. На предыдущей сессии во вторник котировки компании выросли на 0,8%.

Подобные технологии в Украине появятся нескоро. Ранее сообщалось, что принадлежащая Google компания Waymo начала тестировать свои беспилотные автомобили в Сан-Франциско, США. Для опробования машин привлекают местных жителей. Тестирование пройдет в местности с холмами, троллейбусами, велосипедами и узкими улочками, что позволит оценить, как авто едет без водителя.

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