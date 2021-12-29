Угрожает безумный отзыв: автомобили KIA и Hyundai начали самовозгораться

Сейчас известно о 161 случае.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала расследование автомобилей KIA и Hyundai.

Об этом сообщает Autoblog.

Причиной такого решения со стороны NHTSA стали случаи самовозгорания машин этих брендов. Пока известно о 161 пожаре, вероятной причиной которых может быть отказ двигателя автомобилей.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время начат "инженерный анализ" около 3 млн автомобилей, который позволит оценить, среди прочего, эффективность отзывов, инициированных двумя производителями. Технический анализ – это следующий шаг в этом процессе, который может привести к кампании, хотя иногда NHTSA закрывает подобные расследования, не требуя каких-либо действий.

Представители компании Hyundai уже заявили, что продолжают сотрудничать с NHTSA по возгоранию двигателей. В KIA, в свою очередь, пока не дают подробных комментариев по этой ситуации.

Пока известно, что эти две южнокорейские компании согласились на рекордный штраф в размере 210 млн долларов в 2020 году после того, как регулирующие органы сообщили, что они не смогли своевременно отозвать 1,6 млн авто из-за проблем с силовыми установками.

Ранее рассказывалось о том, что Hyundai ликвидирует отдел разработки ДВС.