Украина вошла в десятку стран мира, где невыгодно владеть собственным автомобилем

Украина вошла в десятку стран мира, где невыгодно владеть собственным автомобилем

Показатель исчисляется в 413,78%.

Составлен список стран, где дороже и дешевле всего обходится стоимость владения личной машиной.

Соответствующий рейтинг составили специалисты британского издания портал ScrapCarComparcion, передает MotorShow.

Отмечается, что результаты представлены в виде доли от среднегодового заработка, необходимого для удержания машины. Для расчетов взяли две наиболее популярные модели — Volkswagen Golf и Toyota Corolla.

Так, дешевле всего содержать личную машину в Австралии. По подсчетам исследователей, для того, чтобы иметь там личный автомобиль, придется тратить чуть меньше половины среднегодовой зарплаты по стране.

На второй строчке оказались США с результатом в 55%, на третьей — Дания (60,3%). Также в топ-10 стран с самым дешевым содержанием личного автомобиля попали Канада, Швеция, Германия, Нидерланды, Франция, Великобритания и Финляндия.

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Среди стран, где личная машина обходится дороже всего, лидером стала Турция с показателем 652,3%. Получается, что на содержание автомобиля в Турции придется тратить в год более шести среднегодовых зарплат. На второй строчке оказалась Аргентина с показателем 515,7%, на третьем месте расположилась Колумбия (509%).

Что касается Украины, то она заняла в этом списке шестое место с показателем 413,78%.

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