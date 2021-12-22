Украинцам на заметку: подержанные автомобили в США подорожали на 35%

Рост цен зафиксирован во всех штатах.

В США существенно возросла стоимость подержанных автомобилей.

Об этом сообщает Car and Driver.

Средняя цена машин с пробегом примерно на 35 процентов выше, чем в начале 2021 года. Причем рост цен зафиксирован практически во всех штатах, хотя у некоторых этот показатель и меньше, но ненамного. К примеру, цены выросли на 27 процентов в Филадельфии, на 28% в штате Юта.

Причины роста цен всем известны: ограниченное предложение новых автомобилей "толкает" спрос в сторону подержанных. А их нехватка приводит к росту цен на подержанные. Одной из причин, по которой возник дефицит подержанных автомобилей, является трейд. Дилеры часто обменивают подержанные авто на новые, а сейчас новых мало. Дефицит микросхем, перебои в цепочках поставок и COVID-19 – да, причины все те же.

Средняя цена подержанного автомобиля превысила 27 000 долларов в начале ноября и сейчас составляет чуть больше 27 500 долларов.

В конце 2021 года предложение подержанных авто на рынке на 16 процентов ниже, чем в начале года. Количество автомобилей на складах у дилеров растет, но слишком медленно. В конце ноября у дилеров подержанных автомобилей в США было 2,31 миллиона автомобилей, а в октябре – 2,25 миллиона. Причем количество автомобилей в возрасте до двух лет растет быстрее старших — от двух до восьми лет.

Кроме того, исчезла сезонность в колебании цен. Если раньше цены на подержанные автомобили росли весной, а летом стабилизировались, то в 2021 году они постоянно растут, даже летом и осенью.

Добавим, что это напрямую касается и Украины, ведь именно из США очень часто пригоняют подержанные автомобили.

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