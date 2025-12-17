- Дата публикации
Украинец в США создал летательный автомобиль: старт серийного производства Alef Model A
Американский стартап Alef Aeronautics приступил к серийному производству летучего авто Model A Ultralight, разработанного украинцем Джимом Духовны.
Американский стартап Alef Aeronautics приступил к серийному производству летучего автомобиля Model A Ultralight. Новинка способна взлетать и садиться вертикально, а также преодолевать до 177 км в воздухе.
Как сообщили в компании, сборку серийных машин осуществляют вручную на предприятии в Калифорнии.
В настоящее время идет работа над первым серийным экземпляром. В ближайшие месяцы производитель планирует выпустить ограниченную тестовую партию из нескольких автомобилей, которые будут проходить испытания в реальных условиях под контролем инженеров Alef.
В общей сложности на Alef Model A Ultralight уже оформлено около 3 500 предварительных заказов.
Проект разрабатывали под руководством Джим Духовны — предпринимателя, происходящего из киевской еврейской семьи. Примерная стоимость летучего авто составляет около 300 тысяч долларов.
Двухместный Model A Ultralight имеет обтекаемый футуристический дизайн, поднимающиеся вверх двери и электрическую силовую установку с восемью моторами, каждый из которых приводит отдельный пропеллер. Автомобиль может взлетать вертикально без взлетной полосы.
Заявленная максимальная скорость в воздухе составляет 350-360 км/ч, в то время как на земле авто разгоняется до 40-50 км/ч. Запас хода - до 177 км в воздушном режиме и около 320-350 км при движении по дорогам.
