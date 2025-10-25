Украинским водителям в Польше грозят большие штрафы: на что надо обратить внимание

В Польше проверяют системы освещения автомобилей / © Unsplash

В Польше до конца текущего года будут продолжаться масштабные рейды по проверке технического состояния транспортных средств. Польская дорожная полиция особое внимание будет обращать на системы освещения. Нарушителям грозят штрафы до 3000 злотых (35000 грн).

Об этом пишет польское издание Interia

Во время проверок полицейские обращают внимание на неправильную настройку фар, поврежденные или помутневшие плафоны и полностью неисправное освещение. Особенно тщательно осматривают старые машины.

Украинским водителям стоит помнить, что в Польше, в отличие от Чехии и Германии, считается нарушением использование так называемых ретрофитов — светодиодных источников света в галогенных фарах. Польское законодательство запрещает их использование в автомобилях с оригинальным галогенным освещением.

За управление автомобилем без включенного освещения в светлое время суток грозит штраф от 100 злотых и 2 штрафных балла, а в темное время — до 300 злотых и 6 баллов от сумерек до рассвета.

Всего за управление технически неисправным транспортным средством дорожная полиция может наложить штраф от 20 до 3000 злотых.

Бесплатная проверка световых систем доступна для водителей в четыре субботы: 25 октября, 15 ноября, 22 ноября и 6 декабря 2025 года.

С 25 октября правоохранители будут применять санкции в полном объеме, поскольку автовладельцы получили возможность бесплатно устранить недостатки.

Напомним, с 1 ноября украинских беженцев в Польше ждут определенные изменения, касающиеся проживания на территории этой страны.