Украинцам поступают штрафы за чужие нарушения: как получается и что с этим делать

Авто.

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Все больше украинцев получают штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые на самом деле совершили не они. Чаще это случается, когда автомобилем пользовался родственник или знакомый, но официально за рулем значится владелец — именно ему автоматически начисляют штраф.

Об этом сообщает mAuto.

Как избежать ответственности за чужие нарушения

Чтобы защитить себя в таких случаях, в Главном сервисном центре МВД советуют официально оформить должного пользователя транспортного средства. Это человек, который будет иметь право управлять автомобилем и отвечать за нарушение правил.

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Оформить статус можно двумя способами:

онлайн - через "Кабинет водителя" или приложение "Дія";

офлайн - в любом сервисном центре МВД.

Для оформления понадобятся:

техпаспорт транспортного средства (от владельца),

водительское удостоверение будущего пользователя,

его ИНН и контактная информация.

Процедуру можно пройти дистанционно с помощью электронной подписи. После подтверждения в реестре появится соответствующая запись, а в техпаспорте авто новая строка с данными пользователя.

Без указания надлежащего пользователя все автоматические штрафы – за превышение скорости, неправильную парковку или другие нарушения – получит именно владелец машины, независимо от того, кто был за рулем. Если же человек больше не пользуется автомобилем, его статус можно легко отменить.

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