Украинцы бросились покупать дешевые электромобили: что именно берут

Украинцы бросились покупать дешевые электромобили. / © Associated Press

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На Украине фиксируется настоящий бум продаж недорогих электромобилей. Спрос на эти машины существенно вырос, ведь они считаются чрезвычайно экономичными в повседневном пользовании – владельцам не нужно тратиться на горючее, что делает их особенно привлекательными в условиях экономии.

По данным организации "Укравтопром", в мае 2025 года украинцы приобрели 1257 электрокаров. Это на 93% больше, чем в мае прошлого года, что свидетельствует об устойчивом росте интереса к этому сегменту рынка.

Несмотря на ограниченное количество моделей, официально поставляемых дилерами, украинский рынок активно наполняется благодаря импорту со стороны других продавцов. Особенно популярны стали бюджетные электрокары китайского производства. В Украину ввозят не только модели от брендов КНР, но и автомобили других известных компаний, обладающих производственными мощностями в Китае.

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ТОП-10 самых популярных новых электрокаров в Украине в мае 2025 года:

Volkswagen ID.Unyx — 254 авто.

BYD Song Plus — 210 авто.

Honda e:NS1 — 188 авто.

BYD Sea Lion 07 — 61 авто

Zeekr 7X - 55 авто

Zeekr 001 — 52 авто

Audi Q4 e-tron — 52 авто.

Honda M-NV — 44 авто.

Volkswagen ID.4 — 34 авто

BYD Yuan Plus — 28 авто

Эксперты отмечают, что рост спроса на электромобили связан не только с экономическими факторами, но и с развитием инфраструктуры для зарядки, снижением стоимости самих авто и все более широким ассортиментом появляющихся на рынке моделей. Ожидается, что тенденция роста продаж бюджетных электрокаров продолжится и во второй половине 2025 года.

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