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Украинцы бросились покупать дешевые электромобили: что именно берут
Продажи электромобилей в Украине выросли на 93% в мае 2025 года. Узнайте, какие недорогие модели стали самыми популярными среди украинцев.
На Украине фиксируется настоящий бум продаж недорогих электромобилей. Спрос на эти машины существенно вырос, ведь они считаются чрезвычайно экономичными в повседневном пользовании – владельцам не нужно тратиться на горючее, что делает их особенно привлекательными в условиях экономии.
По данным организации "Укравтопром", в мае 2025 года украинцы приобрели 1257 электрокаров. Это на 93% больше, чем в мае прошлого года, что свидетельствует об устойчивом росте интереса к этому сегменту рынка.
Несмотря на ограниченное количество моделей, официально поставляемых дилерами, украинский рынок активно наполняется благодаря импорту со стороны других продавцов. Особенно популярны стали бюджетные электрокары китайского производства. В Украину ввозят не только модели от брендов КНР, но и автомобили других известных компаний, обладающих производственными мощностями в Китае.
ТОП-10 самых популярных новых электрокаров в Украине в мае 2025 года:
Volkswagen ID.Unyx — 254 авто.
BYD Song Plus — 210 авто.
Honda e:NS1 — 188 авто.
BYD Sea Lion 07 — 61 авто
Zeekr 7X - 55 авто
Zeekr 001 — 52 авто
Audi Q4 e-tron — 52 авто.
Honda M-NV — 44 авто.
Volkswagen ID.4 — 34 авто
BYD Yuan Plus — 28 авто
Эксперты отмечают, что рост спроса на электромобили связан не только с экономическими факторами, но и с развитием инфраструктуры для зарядки, снижением стоимости самих авто и все более широким ассортиментом появляющихся на рынке моделей. Ожидается, что тенденция роста продаж бюджетных электрокаров продолжится и во второй половине 2025 года.
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