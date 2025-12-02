ТСН в социальных сетях

Украинцы массово переходят на новые авто: какие модели популярны

Продажи новых автомобилей выросли на 58%. Украинский рынок показал лучший результат более чем за год.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Авто

Авто / © Getty Images

Украинский рынок новых легковых автомобилей демонстрирует значительный рост, зафиксировав в ноябре самый лучший показатель продаж за последние 14 месяцев. В прошлом месяце украинцы приобрели около 8,3 тысяч новых авто.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Как сообщили аналитики, продажи выросли на 58% по сравнению с ноябрем 2024 года и на 6% по отношению к октябрю 2025 года.

Топ-10 авто, которые покупали в ноябре украинцы

Лидерство на рынке продолжает удерживать китайская марка BYD, реализовав 1615 единиц. В десятку самых популярных брендов ноября также попали:

  • TOYOTA (859 ед.)

  • VOLKSWAGEN (798 ед.)

  • RENAULT (577 ед.)

  • SKODA (561 ед.)

  • ZEEKR (397 ед.)

  • HYUNDAI (363 ед.)

  • HONDA (341 ед.)

  • BMW и AUDI разделили 9-10 мест с результатом по 239 единиц.

Несмотря на доминирование китайских марок в рейтинге брендов, звание бестселлера месяца среди отдельных моделей досталось кроссоверу RENAULT Duster.

В целом с начала 2025 года в Украине было реализовано 68,9 тысяч новых легковых автомобилей, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, мифы о якобы опасном электромагнитном излучении в салоне электромобилей были развенчаны основательным исследованием, проведенным немецким автоклубом ADAC совместно с Федеральным ведомством радиационной защиты.

Ранее мы писали, что в 2026 году подержанные электромобили станут самым выгодным выбором для покупателей: на рынок выйдет волна 2-3-летних лизинговых EV с гарантиями, минимальным пробегом и более низкой ценой.

