Украинцы массово переходят на новые авто: какие модели популярны

Украинский рынок новых легковых автомобилей демонстрирует значительный рост, зафиксировав в ноябре самый лучший показатель продаж за последние 14 месяцев. В прошлом месяце украинцы приобрели около 8,3 тысяч новых авто.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Как сообщили аналитики, продажи выросли на 58% по сравнению с ноябрем 2024 года и на 6% по отношению к октябрю 2025 года.

Топ-10 авто, которые покупали в ноябре украинцы

Лидерство на рынке продолжает удерживать китайская марка BYD, реализовав 1615 единиц. В десятку самых популярных брендов ноября также попали:

TOYOTA (859 ед.)

VOLKSWAGEN (798 ед.)

RENAULT (577 ед.)

SKODA (561 ед.)

ZEEKR (397 ед.)

HYUNDAI (363 ед.)

HONDA (341 ед.)

BMW и AUDI разделили 9-10 мест с результатом по 239 единиц.

Несмотря на доминирование китайских марок в рейтинге брендов, звание бестселлера месяца среди отдельных моделей досталось кроссоверу RENAULT Duster.

В целом с начала 2025 года в Украине было реализовано 68,9 тысяч новых легковых автомобилей, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

