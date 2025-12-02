- Дата публикации
Украинцы массово переходят на новые авто: какие модели популярны
Продажи новых автомобилей выросли на 58%. Украинский рынок показал лучший результат более чем за год.
Украинский рынок новых легковых автомобилей демонстрирует значительный рост, зафиксировав в ноябре самый лучший показатель продаж за последние 14 месяцев. В прошлом месяце украинцы приобрели около 8,3 тысяч новых авто.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Как сообщили аналитики, продажи выросли на 58% по сравнению с ноябрем 2024 года и на 6% по отношению к октябрю 2025 года.
Топ-10 авто, которые покупали в ноябре украинцы
Лидерство на рынке продолжает удерживать китайская марка BYD, реализовав 1615 единиц. В десятку самых популярных брендов ноября также попали:
TOYOTA (859 ед.)
VOLKSWAGEN (798 ед.)
RENAULT (577 ед.)
SKODA (561 ед.)
ZEEKR (397 ед.)
HYUNDAI (363 ед.)
HONDA (341 ед.)
BMW и AUDI разделили 9-10 мест с результатом по 239 единиц.
Несмотря на доминирование китайских марок в рейтинге брендов, звание бестселлера месяца среди отдельных моделей досталось кроссоверу RENAULT Duster.
В целом с начала 2025 года в Украине было реализовано 68,9 тысяч новых легковых автомобилей, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, мифы о якобы опасном электромагнитном излучении в салоне электромобилей были развенчаны основательным исследованием, проведенным немецким автоклубом ADAC совместно с Федеральным ведомством радиационной защиты.
Ранее мы писали, что в 2026 году подержанные электромобили станут самым выгодным выбором для покупателей: на рынок выйдет волна 2-3-летних лизинговых EV с гарантиями, минимальным пробегом и более низкой ценой.