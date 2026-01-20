Украинцы массово пересаживаются на "американцев": какие авто из США стали хитами года

Авто из США / © Associated Press

Реклама

За прошедший год украинцы приобрели почти 61,6 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Об этом свидетельствуют данные регистраций статистики.

Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Это 22% всех подержанных легковушек, которые впервые были зарегистрированы в Украине в 2025 году. По сравнению с 2024 годом спрос на автомобили с американского рынка вырос сразу на 48%, что свидетельствует об устойчивом интересе украинцев к таким машинам.

Реклама

Средний возраст подержанных американцев, пополнивших украинский автопарк, составляет 5,2 года.

Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей из США занимают электромобили – 52%. Значительно меньше украинцы покупали бензиновые машины – 34%, гибриды – 7%, дизельные автомобили – 4%, а также автомобили с газобаллонным оборудованием – 3%.

Самыми популярными моделями подержанных автомобилей, изготовленных в США, стали:

Tesla Model Y – 10 342 авто Tesla Model 3 – 9 106 авто Ford Escape – 3 796 авто Tesla Model S – 3 075 авто Chevrolet Bolt – 2 965 авто

Таким образом, рынок подержанных автомобилей из США в Украине продолжает расти, а электромобили уверенно удерживают лидерство среди предпочтений покупателей.

Реклама

Напомним, американский автоэксперт Даг ДеМуро составил список идеальных семейных автомобилей для тех, кто не хочет водить скучный минивэн. Мы проверили эти рекомендации на украинском рынке и нашли интересную закономерность: то, что в США считается дешевым, у нас роскошь, а премиальный люкс вдруг оказался самым доступным вариантом.