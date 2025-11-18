Украинцы массово покупают "американцев": топ подержанных авто из США

Tesla Model Y / © Tesla

В октябре украинцы продолжили активно покупать подержанные автомобили из США. По данным профильных аналитиков, в течение месяца было приобретено более 5,8 тысяч легковых автомобилей с американского рынка, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Ключевые тенденции:

49% импортируемых авто – электромобили;

36% – бензиновые машины;

8% – гибриды;

4% – дизельные авто;

3% – авто с ГБО.

Средний возраст "американцев", пополнивших украинский автопарк, составляет 5,2 года, что свидетельствует о росте спроса на новые, технологические транспортные средства.

Топ-5 популярных моделей из США в октябре:

TESLA Model Y – 900 авто TESLA Model 3 – 841 авто FORD Escape – 408 авто NISSAN Rogue – 273 авто TESLA Model S – 270 авто

В целом доля Tesla среди подержанных машин из США остается самой большой: три модели бренда возглавили список, и это подтверждает тренд на электромобили и интерес украинцев к энергоэффективным и технологическим решениям.

Ранее сообщалось, что рынок электромобилей в Украине продолжает бить рекорды. В октябре украинцы зарегистрировали почти 10,5 тысячи авто на батареях, что на 145% больше, чем в прошлом.