Украинцы массово покупают "американцев": топ подержанных авто из США
В октябре 2025 года украинцы импортировали более 5,8 тысячи подержанных автомобилей из США, что вдвое больше, чем годом ранее.
В октябре украинцы продолжили активно покупать подержанные автомобили из США. По данным профильных аналитиков, в течение месяца было приобретено более 5,8 тысяч легковых автомобилей с американского рынка, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает "УкрАвтопром".
Ключевые тенденции:
49% импортируемых авто – электромобили;
36% – бензиновые машины;
8% – гибриды;
4% – дизельные авто;
3% – авто с ГБО.
Средний возраст "американцев", пополнивших украинский автопарк, составляет 5,2 года, что свидетельствует о росте спроса на новые, технологические транспортные средства.
Топ-5 популярных моделей из США в октябре:
TESLA Model Y – 900 авто
TESLA Model 3 – 841 авто
FORD Escape – 408 авто
NISSAN Rogue – 273 авто
TESLA Model S – 270 авто
В целом доля Tesla среди подержанных машин из США остается самой большой: три модели бренда возглавили список, и это подтверждает тренд на электромобили и интерес украинцев к энергоэффективным и технологическим решениям.
Ранее сообщалось, что рынок электромобилей в Украине продолжает бить рекорды. В октябре украинцы зарегистрировали почти 10,5 тысячи авто на батареях, что на 145% больше, чем в прошлом.