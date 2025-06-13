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Украинцы массово покупают авто из Китая: какие модели популярны
Украинцы все больше стали покупать автомобили, импортированные из Китая. Есть популярные модели новых и подержанных автомобилей.
В прошлом месяце украинцы приобрели 1580 легковых автомобилей, импортируемых из Китая. Это на 70% больше, чем в мае 2024г.
Об этом сообщает Укравтопром.
Увеличение спроса особенно заметно на новые авто китайского производства — их было приобретено 1335 единиц, что на 92% больше по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время рынок б/у китайских автомобилей также показал рост, хотя и скромнее — 245 единиц, что на 5% больше.
Подавляющее большинство импортируемых из Китая легковых автомобилей — это электромобили, на которые приходится 85% от общего объема. Это подчеркивает растущий интерес украинцев к экологическому транспорту и расширение его доступности благодаря китайским производителям.
Топ-5 моделей: что выбирают украинцы?
Среди новых легковушек китайского происхождения самыми популярными стали:
VW ID.UNYX — 254 единицы
BYD Song Plus — 216 единиц
HONDA eNS1 — 188 единиц
BYD Sea Lion 07 — 61 единица
ZEEKR 7X — 55 единиц
Относительно б/у автомобилей из Китая, лидерами продаж являются:
ZEEKR 001 — 26 единиц
BUICK Envision — 19 единиц
VW ID.UNYX — 18 единиц
AUDI Q4 e-tron — 17 единиц
MG ZS — 15 единиц
Эти данные говорят о том, что китайский автопром стремительно завоевывает украинский рынок, особенно в сегменте электромобилей.
Ранее сообщалось, что в мае украинский автопарк пополнился более 3 тысяч гибридных легковых авто (HEV и PHEV), что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Интересно, что 60% от этого числа составляли новые автомобили (по сравнению с 55% в прошлом году), что свидетельствует о возрастающем доверии к гибридным технологиям среди покупателей новых авто.