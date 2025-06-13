Украинцы массово покупают авто из Китая: какие модели популярны

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В прошлом месяце украинцы приобрели 1580 легковых автомобилей, импортируемых из Китая. Это на 70% больше, чем в мае 2024г.

Об этом сообщает Укравтопром.

Увеличение спроса особенно заметно на новые авто китайского производства — их было приобретено 1335 единиц, что на 92% больше по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время рынок б/у китайских автомобилей также показал рост, хотя и скромнее — 245 единиц, что на 5% больше.

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Подавляющее большинство импортируемых из Китая легковых автомобилей — это электромобили, на которые приходится 85% от общего объема. Это подчеркивает растущий интерес украинцев к экологическому транспорту и расширение его доступности благодаря китайским производителям.

Топ-5 моделей: что выбирают украинцы?

Среди новых легковушек китайского происхождения самыми популярными стали:

VW ID.UNYX — 254 единицы BYD Song Plus — 216 единиц HONDA eNS1 — 188 единиц BYD Sea Lion 07 — 61 единица ZEEKR 7X — 55 единиц Относительно б/у автомобилей из Китая, лидерами продаж являются: ZEEKR 001 — 26 единиц BUICK Envision — 19 единиц VW ID.UNYX — 18 единиц AUDI Q4 e-tron — 17 единиц MG ZS — 15 единиц Эти данные говорят о том, что китайский автопром стремительно завоевывает украинский рынок, особенно в сегменте электромобилей.

Ранее сообщалось, что в мае украинский автопарк пополнился более 3 тысяч гибридных легковых авто (HEV и PHEV), что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интересно, что 60% от этого числа составляли новые автомобили (по сравнению с 55% в прошлом году), что свидетельствует о возрастающем доверии к гибридным технологиям среди покупателей новых авто.

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