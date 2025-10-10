Украинцы массово покупают бензиновые авто: лидеры продаж в сентябре

Авто

Реклама

В сентябре 2025 года украинский автопарк существенно расширился: было зарегистрировано более 12,6 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом пишет УкрАвтопром.

Рост рынка в основном обеспечили импортируемые подержанные автомобили. Они составили 10,5 тысячи регистраций, и продемонстрировали прирост в 34%. В то время как новых бензиновых авто было зарегистрировано более 2,1 тысячи. Этот сегмент вырос всего на 2%.

Реклама

Лидеры среди новых авто

В сегменте новых бензиновых легковых автомобилей наибольшей популярностью пользовались кроссоверы и модели от азиатских и европейских производителей:

HYUNDAI Tucson (203 ед.) MAZDA CX5 (164 ед.) KIA Sportage (118 ед.) SKODA Kodiaq (108 ед.) SKODA Octavia (100 ед.)

Самые популярные подержанные авто

Среди импортируемых подержанных автомобилей с бензиновыми двигателями доминируют немецкие модели:

VOLKSWAGEN Golf (701 ед.) VOLKSWAGEN Tiguan (592 ед.) AUDI Q5 (560 ед.) NISSAN Rogue (487 ед.) AUDI A4 (332 ед.)

Напомним, эксперты обнародовали свежий рейтинг автомобилей, которыми их владельцы остались менее довольны. В антирейтинг попали 11 моделей — от компактных седанов до гибридных внедорожников.

В приложении государственных услуг «Действие» планируют запустить новые водительские услуги. В частности, украинцы смогут управлять своими номерными знаками онлайн.