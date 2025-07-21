Украинцы массово покупают легковые авто: какие модели самые популярные

Какие модели авто покупали украинцы / © Pixabay

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За первые шесть месяцев 2025 года украинцы приобрели около 33 тысяч новых легковых автомобилей. Однако лидером продаж стал RENAULT Duster.

Об этом сообщает Укравтопром.

Лидеры продаж

Бесспорным бестселлером этого периода стал компактный кроссовер RENAULT Duster, разошедшийся тиражом в 2480 единиц.

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Ниже представлен полный список ТОП-10 самых популярных моделей:

RENAULT Duster — 2480 единиц. TOYOTA RAV-4 — 1668 единиц. HYUNDAI Tucson — 995 единиц. TOYOTA Land Cruiser Prado — 993 единицы. BYD Song Plus — 982 единицы. VOLKSWAGEN ID.Unyx — 830 единиц. SKODA Kodiaq — 827 единиц. SKODA Octavia — 778 единиц. MAZDA CX5 — 731 единица. VOLKSWAGEN Touareg — 707 единиц.

Напомним, вопрос экономии горючего беспокоит каждого водителя, особенно на фоне роста цен на заправках. И хотя многие слышали о «магической» скорости в 90 км/ч, эксперты подчеркивают: универсальной цифры не существует.