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Украинцы массово покупают подержанные автомобили из США — какие модели в топе
В мае украинцы приобрели почти 4 тысячи подержанных автомобилей из США. Самые популярные – Tesla Model Y и Model 3, а также Ford Escape.
В мае 2025 года украинцы приобрели 3,9 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из Соединенных Штатов. Это на 6% больше, чем в апреле.
Об этом сообщает "УкрАвтоПром".
Электромобили уверенно лидируют – они составляют 42,2% всех "американцев" на украинских номерах. Бензиновые авто почти сравнялись с ними – 42,1%. Кроме того, в майском автопарке из США:
7,9% гибридов,
4% дизельных авто,
3,8% автомобилей с ГБО.
Средний возраст приобретенных автомобилей – 5,7 года.
ТОП-5 самых популярных подержанных моделей из США в Украине :
Tesla Model Y — 534 авто
Tesla Model 3 — 471 авто
Ford Escape — 271 авто.
Nissan Rogue — 205 авто.
Jeep Cherokee — 201 авто.
Спрос на подержанные автомобили из США стабильно растет, в частности благодаря широкому выбору электрокаров и выгодной стоимости по сравнению с новыми аналогами.