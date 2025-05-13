Украинцы массово покупают подержанные автомобили из США — какие модели в топе

TESLA. / © electrek

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В мае 2025 года украинцы приобрели 3,9 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из Соединенных Штатов. Это на 6% больше, чем в апреле.

Об этом сообщает "УкрАвтоПром".

Электромобили уверенно лидируют – они составляют 42,2% всех "американцев" на украинских номерах. Бензиновые авто почти сравнялись с ними – 42,1%. Кроме того, в майском автопарке из США:

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7,9% гибридов,

4% дизельных авто,

3,8% автомобилей с ГБО.

Средний возраст приобретенных автомобилей – 5,7 года.

ТОП-5 самых популярных подержанных моделей из США в Украине :

Tesla Model Y — 534 авто Tesla Model 3 — 471 авто Ford Escape — 271 авто. Nissan Rogue — 205 авто. Jeep Cherokee — 201 авто.

Спрос на подержанные автомобили из США стабильно растет, в частности благодаря широкому выбору электрокаров и выгодной стоимости по сравнению с новыми аналогами.