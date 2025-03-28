Украинцы могут получить автономера серии DI: что они означают и как это сделать

Получить номерные знаки серии DI можно через приложение «Дія» / © Государственная налоговая служба Украины/Facebook

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Недавно в Украине начали появляться автомобили, номерные знаки которых начинаются с букв DI. Такие автономера могут получить владельцы транспортных средств (ТС), которые переоформили их с помощью мобильного приложения «Дія».

Об этом пишет Avtosota .

«Процедура получения таких номеров проста и доступна для физических лиц, что делает ее удобной альтернативой традиционным визитам в сервисные центры», — отметили на портале.

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Услугой переоформления ТС через «Дію» могут воспользоваться только физические лица, которые приобрели автомобиль, мотоцикл или мопед. По желанию новые владельцы могут заказать новые номера или оставить старые.

Общая стоимость перерегистрации ТС через приложение «Дія» составит около 1500 гривен. В эту сумму входит:

новый бланк свидетельства о регистрации ТС;

пара новых номерных знаков;

стоимость услуги почтового оператора по доставке техпаспорта и автономеров.

Ограничение на переоформление авто через «Дію»

Услуга перерегистрации авто через «Дію» не является доступной для юридических лиц. Впрочем, некоторым физическим лицам тоже могут отказать в оформлении документов дистанционно.

Воспользоваться услугой не удастся, если:

продавец, покупатель или автомобиль находятся в розыске;

в демографическом реестре Украины отсутствуют сведения о месте жительства участников сделки;

отсутствует информация об авто в электронном реестре (касается машин, которые в последний раз меняли владельца до 2013 года);

продавец пытается продать более одного автомобиля в течение одного календарного года.

Последнее ограничение касается только продавцов, потому что продажа более одного ТС в год облагается налогом дополнительно. В то же время, покупатель может приобрести неограниченное количество автомобилей через приложение «Дія». Продавцу же придется обратиться в сервисный центр МВД для осуществления сделки.

Напомним, украинские автономера стали недействительными в одной из стран ЕС. Владельцам этих автомобилей придется пройти перерегистрацию.