Украинцы сталкиваются с проблемами регистрации электрокаров – что происходит

В Украине выросли проблемы с регистрацией электромобилей: в сервисных центрах не хватает зеленых государственных номеров для электрокаров. Это связано с высоким спросом на электромобили, поскольку льготы на их приобретение истекают 1 января 2026 года, а декабрь стал пиком обращений клиентов.

Об этом сообщает "Auto Conculting".

Министерство внутренних дел заказывает зеленые номерные знаки заранее и большие запасы не формирует. На нынешний ажиотаж никто не рассчитывал, поэтому нужно время, чтобы скорректировать заказ. Так что дефицит номеров пока сохранится.

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) направила письмо в МВД с просьбой временно разрешить водителям получать черно-белые номерные знаки на электромобиле вместо зеленых по желанию.

Ранее сообщалось, что украинцы все активнее переходят на электротранспорт. В сентябре 2025 года автопарк страны пополнился почти на 9,2 тысяч электромобилей, что на 114% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.