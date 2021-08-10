Уничтожила гараж и еще один электрокар: в США во время зарядки сгорела Tesla (видео)

Уничтожила гараж и еще один электрокар: в США во время зарядки сгорела Tesla (видео)

Пострадавшие потратили сумму страхового возмещения на авто с ДВС.

В городе Сан-Рамон, Калифорния, произошел масштабный пожар с участием электромобиля Tesla Model S.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, электрокар 2013 выпуска заряжался ночью в гараже семейной пары. Через некоторое время Tesla Model S загорелась, а огонь быстро рос, превратившись в пожар со взрывами, которые выбили металлические двери гаража.

Отмечается, что все началось с того, что супруги поставили автомобиль на зарядку после возвращения домой вечером и пошли спать. Примерно в половине шестого утра электрокар прислал извещение о том, что зарядка остановлена. А уже через 12 минут в здании прозвучала пожарная сигнализация. В это время в гараже, собственно, и загорелась заряжаемая Tesla Model S. Пламя быстро перекинулось на еще одну Model S, которая стоял рядом, а потом охватило весь гараж.

Что касается супругов, то они ночевали в другой части дома и остались в живых. Пожарные, прибывшие на вызов, позже рассказали, что асфальт настолько нагрелся, что по нему было невозможно ходить. По данным экстренных служб, причиной возгорания могла стать система терморегулирования электрокара.

Пострадавшая семья решила больше не связываться с электрокарами: компенсацию, выплаченную страховой компанией, они потратили на Audi с бензиновым двигателем. По их словам, Tesla не выявила никакого интереса к трагедии.

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