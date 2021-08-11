Урожай за новый автомобиль: Toyota запустила довольно необычную акцию

Сначала это был пилотной проект.

Компания Toyota запустила довольно необычную акцию для фермеров в Бразилии.

Об этом сообщает Jalopnik.

Так, бразильское подразделение Toyota запускает новый сервис "Toyota Barter", который позволяет фермерам обменивать урожай на новый автомобиль. Программа с говорящим названием "Toyota Barter" была впервые представлена ​​в качестве пилотного проекта еще в 2019 году, а сейчас она расширилась до девяти штатов по всей Бразилии.

Механизм этой акции довольно прост. Чтобы стать владельцем новенького автомобиля Toyota, достаточно расплатиться за него урожаем кукурузы или сои. В дилерском центре Toyota специалист оценит его по рыночной стоимости и примет в качестве оплаты. Что касается автомобилей, то за урожай можно получить пикап Hilux, внедорожник Fortuner или кроссовер Corolla Cross.

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Автопроизводитель заявляет, что 16 процентов его продаж уже приходится на клиентов с агробизнеса, поэтому новый сервис позволит Toyota увеличить этот показатель и лучше обслуживать своих клиентов.

В Бразилии за Hilux с однорядной кабиной просят 38 150 долларов, с двухрядной — 36 990 долларов. Ценообразование обусловлено моторами. Пикап с однорядной кабиной комплектуется 2,8-литровым дизельным двигателем и полным приводом. C двухрядной — 2,7-литровым атмосферным двигателем и задним приводом.

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