Уже купил, но не успел забрать: дилерский центр продал Renault, которая десять лет простояла в автосалоне из-за смерти владельца

Уже купил, но не успел забрать: дилерский центр продал Renault, которая десять лет простояла в автосалоне из-за смерти владельца

За свою "жизнь" эта модель пока не проехала ни одного километра.

В Аргентине дилерский центр продал Renault Clio, которая целых десять лет простояла в автосалоне.

Об этом сообщает Motor1.

Отмечается, что на этот автомобиль уже был владелец. Мало того, автомобиль уже успел перейти во владение — покупатель оплатил сам автомобиль и сделал все необходимые допплатежи. Впрочем, забрать машину у него не получилось, потому что он умер. Отсюда, собственно, и оказался столь длительный простой.

Автомобиль было решено передать родственникам умершего, но по непонятным причинам они решили, что им не нужен новый Renault Clio. В результате автомобиль попал на государственный аукцион, где его приобрел тот самый дилерский центр, в котором он все это время хранился. После этого машину предложили сотрудникам компании.

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Однако закрыть вопрос сразу не получилось — за машину, которая имела ноль километров пробега, разыгралась нешуточная борьба. В итоге, было решено провести жеребьевку, которую выиграл Пабло Фабиан Арамайо.

Как следствие, новый владелец заплатил за Renault Clio 800 тысяч аргентинских песо, что эквивалентно 8 241 доллару. Перед выездом из салона седану сделали предпродажную подготовку и заменили расходные материалы. Кроме того, на автомобиль дали гарантию сроком 1 год.

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