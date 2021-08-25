В Австралии 80-летний мужчина разогнался до 180 км/ч на сельской дороге

В Австралии 80-летний мужчина разогнался до 180 км/ч на сельской дороге

Избежать наказания ему не удалось.

В городе Альма, Южная Австралия, заметили одного из самых опытных водителей.

Так, по информации Drive, 80-летний мужчина сумел разогнаться на Subaru Impreza WRX до 180 км/ч.

Интересно, что произошло это на сельской дороге, где разрешенная максимальная скорость — 100 км/ч. Поэтому неудивительно, что этого стритрейсера заметил полицейский патруль.

Как следствие, за нарушение мужчину лишили водительского удостоверения на шесть месяцев. Также ему нужно заплатить штраф в размере 1 814 австралийских долларов (около 1 300 долларов США), что конвертируется в 34 443 гривен.

В заявлении местной полиции упоминается количество серьезных аварий, которые привели к летальному исходу, и их рост в Южной Австралии. В этом году было зафиксировано 64 летальных случая, что на 12 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее рассказывалось о том, что в Великобритании водитель BMW 32 раза превысил скорость за одну поездку.

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