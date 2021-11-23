В Австралии мужчина управлял передвижным холодильником по тротуару, его задержали из-за отсутствия водительских прав

Как ни странно, но это транспортное средство не было зарегистрировано.

Весьма необычный инцидент произошел в австралийском штате Виктория.

О нем сообщает The Drive.

Отмечается, что 25-летний мужчина собирался купить прохладительные напитки в ближайшем магазине. На шопинг он отправился на самодельном моторизованном холодильнике, а двигаться решил по тротуару. Впрочем, в магазин он не добрался.

Все дело в том, что его задержала полиция. Представители правоохранительных органов решили проверить у мужчины наличие водительского удостоверения, но выяснилось, что у него никогда его не было, и за это ему придется предстать перед судом. Более того, это транспортное средство не зарегистрировано.

Холодильник с мотором полицейские конфисковали на 30 дней. Кроме того, у мужчины взяли тест на алкоголь, который оказался отрицательным. Иначе нарушителя могло ожидать суровое наказание.

В Австралии действуют нормы использования моторизованных транспортных средств, к которым относятся гироскутеры, ховерборды, электросамокаты и другие подобные средства микромобильности. Холодильник с 2,5-сильным бензиновым двигателем не подпадает ни под одну категорию. Однако самоходный холодильник нельзя эксплуатировать и на дорогах, поскольку у него нет оптики, зеркал и других необходимых элементов конструкции.