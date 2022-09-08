В Австралии при попытке скрыться от полиции разбили суперкар Lamborghini за более чем 250 тысяч долларов

По информации патрульных, Lamborghini Huracan проехал мимо полицейской машины на скорости 150 км/ч, хотя там установлены ограничения в 70 км/ч. Водитель 610-сильного суперкара проигнорировал требования остановиться и попытался оторваться от полицейского Chrysler 300.

Об этом сообщается на странице полиции штата Новый Южный Уэльс в Facebook.

Фото: facebook.com/TrafficServicesNSWPF

Отмечается, что на скорости около 210 км/ч водитель Lamborghini Huracan потерял контроль над автомобилем и спровоцировал аварию с участием еще двух машин. К счастью, обошлось без пострадавших, однако суперкар серьезно поврежден и нуждается в дорогостоящем ремонте. У Lamborghini Huracan видны повреждения в передней части и боковинах. В салоне сработали подушки безопасности.

Выяснилось, что водитель Lamborghini ранее уже был лишен прав – именно поэтому он и пытался скрыться от патрульных. Ему предъявлены обвинения в превышении скорости, опасном вождении, невыполнении требований полиции и сопротивлении во время задержания. В настоящее время австралиец находится под арестом.

Ранее в Хорватии разбили Pagani Zonda HP Barchetta за 15 миллионов евро, которых во всем мире всего три экземпляра. У Pagani Zonda HP Barchetta серьезно повреждена задняя часть – вырвано колесо, нет фонарей и части крыла. Также видно, что автомобиль ударился передним крылом. Ремонт карбонового суперкара будет очень дорогим. Он задел недорогой хэтчбек Ford Ka.

Вашему вниманию видео с этим ДТП.

Кабриолет HP Barchetta – самая мощная версия Pagani Zonda. Автомобиль оснащен 7,3-литровым 800-сильным V12 производством Mercedes-AMG и способен развить скорость свыше 350 км/ч.

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