В Австралии водитель спорткара за 11 минут "собрал" штрафов на 210 тысяч грн

Также ему грозит тюремное заключение.

В настоящую проблему попал водитель спорткара Subaru BRZ.

Так, по информации Carscoops, 23-летний житель австралийского Сиднея решил покататься по ночному городу на своем автомобиле, не догадываясь, что в небе над ним кружит вертолет полиции. Как следствие, правоохранители из воздуха зафиксировали все нарушения лихача и выписали ему огромный штраф.

Отмечается, что вертолет полиции следил за скоростью автомобилей в трафике с помощью тепловизионной камеры. Поняв, что водитель превышает допустимый скоростной режим, полицейские передали информацию о нарушителе наземному патрулю. Дорожная полиция быстро обнаружила и остановила Subaru, у водителя проверили документы, после чего отпустили без предъявления обвинений.

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Впрочем, через некоторое время выяснилось, что за 11 минут своей поездки он умудрился собрать штрафов на 10 252 австралийских доллара (210 тысяч грн). Правоохранители, изучив записи с тепловизора и других камер видеонаблюдения выяснили, что человек минимум пять раз превысил скорость на 20 километров в час, а наибольшее превышение составило почти 50 километров в час.

За систематическое превышение скорости водителю предъявили обвинение в опасном вождении. По австралийским законам, это правонарушение влечет за собой лишение прав на год, конфискацию автомобиля и даже тюремное заключение сроком на девять месяцев.

Ранее рассказывалось о том, что во Франции водитель разогнался до 249 км/ч, чтобы не получить штраф.

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