В Бельгии обнаружили заброшенный автосалон с нетронутыми 30-летними Volvo: фото

Отмечается, что этот автосалон прекратил работу еще в 90-х гг., а потому найденные машины являются настоящей капсулой времени.

Соответствующие фото шоурума опубликовали на странице Abandoned, rotten & rusty cars в Facebook.

Седаны покрыты слоем пыли, но хорошо сохранились. Как ни странно, эти капсулы времени до сих пор никому не нужны, хотя это, по сути, это новые автомобили без пробега. За более 30 лет никто их не выкупил. Состояние салонов машин неизвестно, но сквозь стекло можно заметить, что в них загрузили разные журналы и брошюры.

Пока неизвестно, почему эти машины до сих пор хранятся в автосалоне и не были распроданы с аукциона. Ведь Volvo 240 в конце 80-х – начале 90-х годов был довольно популярной моделью и даже сейчас на него спрос среди поклонников марки.

Интересно, что автосалон уже стал местной достопримечательностью. Он дает ощущение, что время застыло на неопределенный период. Каждый день к нему приходят десятки туристов, чтобы полюбоваться девственниками.

Volvo 240 являлась популярной моделью своего времени. Седан и универсал выпускали с 1974 по 1993 годы и оснащали бензиновыми и дизельными двигателями мощностью до 155 л.с.

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