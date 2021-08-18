В Бразилии подростки ворвались в заброшенное здание, где обнаружили уникальную коллекцию классических автомобилей

Этим случаем заинтересовались представители полиции.

В бразильском штате Рио-Гранди-ду-Сул была обнаружена уникальная коллекция классических автомобилей.

По информации Motor1, находку случайно заметили в заброшенном здании, куда незаконно ворвались 15-летние подростки.

Заброшенный дом оказался частным музеем, в котором местный коллекционер хранил самые разные автомобили образца 1920-1970-х годов. Среди транспортных средств, покрытых толстым слоем пыли, оказались раритетные Ford Model T, Chevrolet Corvair и Styleline, а также Renault Dauphine, Morris Oxford и Hudson Hornet. Несмотря на многолетний простой, большинство автомобилей сохранили презентабельный внешний вид.

motor1.com

Поднявшись на второй этаж музея, подростки обнаружили еще более редкие экземпляры. Речь идет о купе и кабриолете Austin A90 Atlantic, Chrysler Airflow, купе Ford 1938 и 1940 годов, фургон Ford 1951 года, Standard Vanguard, Renault Gordini, Ford Consul, Ford Taunus и даже трехколесный пикап Goliath. Кроме автомобилей там были техническая библиотека, детали от машин, коллекция бензонасосов и реконструкция старой кофейни.

motor1.com

Ребята не смогли удержаться и начали открывать машины и садиться в них. Некоторые и вовсе решили оставить свой "след" в истории и нацарапали смутные знаки на кузовах раритетных авто. Более того, своей находкой подростки решили поделиться через WhatsApp, чем заинтересовали местную полицию. Сотрудники ведомства сообщили об инциденте владельцам музея, которые через несколько дней выставили на продажу несколько раритетных экземпляров. Подростков теперь ожидает беседа с родителями.

Все дело в том, что частный музей никогда не работал для широкой публики. Собранными в здании автомобилями любовались только владелец и его ближайшие друзья. После смерти коллекционера двухэтажный музей перешел по наследству родственникам, которые вместо того, чтобы поддерживать машины в исправном состоянии, просто опечатали здание.

Ранее рассказывалось о том, что в Китае обнаружили премиальные авто и суперкары, которые гниют под открытым небом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку