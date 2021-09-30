В Британии из-за топливного кризиса начался хаос: водители стоят в длинных очередях, дерутся и незаконно сливают бензин

В стране на АЗС не хватает топлива, из-за чего население начало паниковать.

В Великой Британии на прошлой неделе начался дефицит топлива на АЗС, что спровоцировало огромные очереди, драки и незаконные действия со стороны водителей.

Об этом сообщает Daily Mail.

В Сети начали публиковать видео многочисленных драк за бензин. В графстве Эссекс водители начали обвинять друг друга в прыжках в очереди и слишком большом использовании горючего. Это привело к конфликту между ними, что спровоцировало большую пробку.

Из-за тех же обвинений произошла драка на еще одной из заправок. Также есть видео, на котором показано, как мужчина подошел к автомобилю с ножом, угрожал его водителю и разбил ему зеркало.

Кроме того, есть кадры того, как два мужчины наполняют горючим ведро, окутанное черным пакетом. Это незаконное и очень опасное действие, потому что все может расплавиться. А еще один мужчина приехал на АЗС наполнять свои огромные канистры.

Также нехватка горючего повлияла на служебные автомобили. К сломавшейся машины "скорой" не смог приехать буксир, так как не имел топлива. Внутри авто был уязвимый пациент, который 4 часа ждал приезда другой кареты.

Ожидается, что кризис горючего может повлиять и на образование. Некоторые школы уже не могут перевозить своих учеников, потому уроки могут перейти в онлайн-формат. Кроме того, могут начаться проблемы с цепями поставок в супермаркеты и рестораны.

Кризис в стране возник из-за того, что там не хватает водителей бензовозов. В то же время власти заявляют, что проблем с горючим в Британии нет.

Однако появились прогнозы, что кризис может длиться несколько месяцев, и люди начали паниковать. Они покупают горючее впрок и образовывать огромные очереди. Также это спровоцировало незначительный рост цен на АЗС.

Ранее сообщалось, что из-за топливного кризиса Великая Британия мобилизовала военных для перевозки бензина на АЗС.

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