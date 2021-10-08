В Британии создали беспроводную зарядку для электрокаров: ее будут тестировать на популярной модели

В Британии создали беспроводную зарядку для электрокаров: ее будут тестировать на популярной модели

Для этого используют 10 специально модифицированных Renault Zoe.

В Великой Британии начали тестировать индукционные панели, которые могут заряжать электрические автомобили без использования проводов.

Об этом сообщает сайт Autocar.

Компания Char.gy будет испытывать их в течение 12 месяцев с парком модифицированных Renault Zoe. Цель этих устройств — обеспечить улучшенный доступ к зарядкам тем, кто не может заряжать свои авто вне улиц.

AutoCar

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"Эта инфраструктура означает отсутствие зарядного кабеля — потенциально опасного для других пользователей дорог или дорожного покрытия — и отсутствие столба зарядки, и активируется только тогда, когда над ней припаркованный электромобиль", — сообщили в компании.

Там рассказали, что технология работает с помощью электрической индукционной зарядной колодки, установленной в землю. Ранее ее уже испытали на тестовом полигоне.

В исследовании будут использованы 10 Zoe, поставленные компанией Hiyacar, каждый из которых оснащен комплектом индукционной зарядки. Сейчас первое испытание проходит в городе Марлоу, что в графстве Бакингемшир, где на одной из парковок была выделена площадка для специального места для зарядки. Впоследствии сделают еще девять тестовых мест.

Ранее сообщалось, что представлена самая быстрая зарядка для электромобилей в мире.

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