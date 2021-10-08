В Британии воры похищали авто благодаря поддельному игровому устройству

Оно было специально запрограммировано, чтобы разблокировать Mitsubishi Outlander.

В Великой Британии арестовали трех воров, которые похитили пять Mitsubishi Outlander благодаря устройству, замаскированному под Nintendo Game Boy.

Об этом сообщает Carscoops.

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Мужчин задержали после того, как они попали на камеру во время похищения очередного автомобиля. На видео видно, как они использовали устройство, чтобы разблокировать Outlander. После водитель садился за его руль и спокойно выезжал с парковки. Полиция смогла использовать этот ролик для идентификации воров и отследила их.

Во время обыска в одном из автомобилей, принадлежащих угонщику, обнаружили поддельный Nintendo Game Boy. Устройство хранилось в секретном отсеке в машине и якобы стоит около 27 000 долларов США.

Он позволяет разблокировать авто, а потом запускать их, и был специально кодированный, чтобы взломать Mitsubishi Outlander. Полиция также обнаружила видео, на котором один из мужчин демонстрирует, как работает устройство.

Одного из воров приговорили к 30 месяцам заключения, а двух других — до 22 месяцев заключения и условно на два года за причастность к кражам.

Ранее сообщалось, что во Львове случайно задержали вора, который воровал запчасти с авто.

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